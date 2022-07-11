Пасажири авіакомпанії Emirates рейсу із Дубая в Брісбен були шоковані, побачивши пошкодження після приземлення у місці призначення. Повідомляє Euronews.

Авіакомпанія пояснила, що діра утворилася, коли одна із 22 шин Airbus A380 лопнула незабаром після зльоту. У результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, а рейс EK430 зміг завершити свою подорож, як було заплановано.

"Інцидент дуже незвичайний і є прикладом випадку "один на мільйон", – сказав Euronews доктор Йоганнес Боро, колишній комерційний пілот і старший викладач кафедри авіації в Лондонському Кінгстонському університеті.

Airbus A380

Хоч ніхто не постраждав, сам політ пройшов досить тривожно. Один пасажир рейсу на ім’я Патрік розповів, що почув вибух приблизно через 45 хвилин після початку польоту.

"Пролунав гучний удар, я його відчув по вібрації підлоги. Екіпаж зберігав спокій, подзвонив і перевірив крила, двигуни", - розповів пасажир.

Пошкодження сталося на частині аеродинамічного обтічника шасі літака – зовнішньої панелі або "обшивки" літака.

Маршрут літака рейсу EK430

"Пробоїна не вплинула на фюзеляж, раму чи конструкцію літака, розгерметизації не трапилось, аварійні датчики не виявили ніяких проблем, тому політ було продовжено", — заявили в Emirates.

У пошкодженій частині літака немає камер і датчиків для перевірки пробоїн. Оскільки візуальні перевірки та індикатори не виявляли жодних проблем, у пілотів не було причин для надмірного занепокоєння. Проблему виявили лише після 14-годинного польоту після приземлення.

Нагадаємо, що раніше podrobnosti.ua повідомляли, як пілот майстерно посадив літак на жваве шосе.