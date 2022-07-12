З полону звільнили ще п'ятьох українців, у одного - тяжке поранення [ Редагувати ]
У вівторок, 12 липня, відбувся черговий обмін військовополоненими. Україні вдалося звільнити п'ятьох громадян, які перебували в полоні у росіян на території окупованої Херсонщини. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.
Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
За словами президента Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі".
29 червня Україна в рамках обміну повернула 144 полонених бійців, з них 95 - захисники "Азовсталі".
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Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов"