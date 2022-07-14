Вчені засікли дивний сигнал з космосу [ Редагувати ]
Вчені повідомили про виявлення радіосигналу з глибокого космосу, що б'ється як серце. Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Nature.
Виявлені радіосплески, отримані через міжгалактичний простір, тривають три секунди, що приблизно в 1000 разів довше, ніж в середньому. Сплески випромінювання більш високої інтенсивності відбуваються кожні 0,2 секунди протягом цього трисекундного вікна, чого ніколи раніше не спостерігалося.
Відкриття було зроблено в грудні 2019 року, і вчені відразу зрозуміли, що вони наткнулися на щось дуже незвичайне.
Астрофізик Даніеле Мічіллі з Інституту астрофізики і космічних досліджень Кавлі Массачусетського технологічного інституту сказав:
Це було не тільки дуже довго, близько трьох секунд, але і періодичні піки, які були напрочуд точними - бум, бум, бум - як серцебиття. Це перший раз, коли сам сигнал є періодичним.
За словами вчених, швидкі радіосплески - одна з найбільш захоплюючих сучасних космічних загадок. Це надзвичайно потужні сплески випромінювання в радіодіапазоні, які спалахують з міжгалактичного простору за дуже короткий проміжок часу - зазвичай тривалістю в мілісекунди. Протягом цього короткого проміжку часу сплеск випромінює стільки ж енергії, скільки 500 мільйонів Сонць.
Більшість швидких радіосплесків спалахують тільки один раз. Набагато рідше повторювані сигнали приймаються з однієї точки неба.
У Всесвіті не так багато речей, які випромінюють строго періодичні сигнали", - пояснив Мічіллі. "Прикладами, які ми знаємо в нашій власній галактиці, є радіопульсари та магнетари, які обертаються і виробляють променеве випромінювання, подібне до маяка. І ми думаємо, що цей новий сигнал може бути магнітаром або пульсаром.
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