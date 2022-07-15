Росія випустила 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російська армія вранці випустила щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили в два найбільших університети міста.
Про це повідомляє у Twitter голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - написав він.
Тим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив про ракетний обстріл вузів. За його словами, щонайменше двоє людей поранені.
"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві! На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених", - пише Сєнкевич.
За його словами, цього разу окупанти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку.
по темі
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули шестеро людей
У Миколаєві вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги
У четвер, 14 липня, в центрі Сєвєродонецька підірвався автомобіль з ворожими військами
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 1009 дітей
В Україні всі з нетерпінням чекають на завершення війни і стежать за її перебігом