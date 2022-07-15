Після кількагодинного перепочинку напередодні окупанти відновили бої на околицях Луганської області. У центрі наступу - Білогорівка та Верхньокам'янка. Ці території на Луганщині контролює Україна. Решта області - під тимчасовою окупацією.

Українські артилеристи успішно продовжили знищувати ворожі склади з боєприпасами в глибокому тилу рашистів. Це уповільнило російські наступи, кількість обстрілів також зменшилась. Новини ще одного дня війни на сході України збирав Євген Соломін.

Ой, техника, піз***. Минное поле. Хорошо уеб*** пацани!

Так виглядає знищений російський склад боєприпасів поблизу тимчасово окупованої Кадіївки. Після "бавовни", яку тут влаштували наші військові, тони російських снарядів кілька годин детонували, розносячи усе навколо. Щойно все злетіло в повітря і частково приземлилось - активізувались так звані "металісти". Місцеві почали збирати брухт: залишки конструкцій та снарядів. Аби все це здати на метал, заробити грошей, купити самогону і випити за упокій знищеного "русскага оружия".

По снарядам - пох** всем, все бесстрашные нах**! Люди гибунт за металл.

Самі ж окупанти прильоти фіксували й на окружній Луганська, у районі селища Ювілейний та південних кварталів міста. Спочатку пропагандисти говорили, що боятися нічого - працювало російське ППО, але згодом стало зрозуміло, що відбулося з точністю до навпаки: наші ракети знищили, і російське ППО і базу окупантів у Луганську.

Все вибухає.

Точкове знищення складів на окупованих територіях, які росіяни безкарно пакували боєкомплектами протягом восьми років, частково дало результат.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Наші Збройні сили продовжили нанесення ударів у тили окупантів. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але, тим не менш, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини. На щастя, безуспішно.

У Сєвєродонецьку окупанти заявили про бажання відновити роботу найбільшого хімічного заводу регіону - об'єднання "Азот". Підприємство до цього масовано обстрілювалось, тут знищена інфраструктура, пошкоджені цехи аміаку та азотної кислоти.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю.

Напередодні по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей російські окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Штурмові дії спрямовані на захоплення Сіверська, що відкриє шлях на Бахмут.

Білогорівка та Верхньокам'янка тримають навалу окупантів. Природній додатковий захист забезпечує Сіверський Донець.

Там за річкою - уже під***! Будут лезть - будем их гасить.

48 загиблих, зокрема і дитина, дев'ять врятованих - такі остаточні наслідки воєнного злочину росії у місті Часів Яр на Донеччині. "Асвабадітелі" трьома ракетами поцілили в житлові масиви. Одна з них влучила в п'ятиповерхівку, зруйнувавши перекриття - всі поверхи будинку склалися, немов іграшкові - разом з людьми, які перебували у квартирах.

Пошуково-рятувальна операція тривала п'ять днів. Працівники ДСНС та комунальники розібрали більше півтисячі тонн зруйнованих елементів конструкції будинку.

Костянтинівка - теж під ударом. Деякі снаряди рашистів приземлилися у людські городи.

Жесть, опять по соседству прилетело.

Інші - в будівлі.

Стоматология. Провода перебиті. Это скорее всего света нету. И у людей тут окон нету.

Бахмут росіяни поливають з артилерії. Кілька останніх днів були найважчими - прильоти фіксують у всіх частинах цього прифронтового міста

Руслан Осипенко, керівник Гу НПУ в Донецькій обл.:

По Бахмуту працюють реактивні системи залпового вогню, допрацьовує по даному місту артилерія ворога-агресора.

Після чергового російського обстрілу, частина ракет так і позастрягала в українській землі…

Застрягла ракета в землі.

…а частина там же і вибухнула, утворивши величезні котловани.

Ракета зашла в землю. И именно здетонировала в земле, т.е. весь удар пошел в землю.

Слов'янськ загарбники перетворюють на руїни.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Є двоє поранених, тому нагадую, що евакуація продовжується також ми відкрили черговий напрямок, куди можуть виїхати члени нашої громади - це місто Коростень. Дякую Коростенській громаді за те, що приймаєте мешканців нашого міста.

У село Гродівка російські снаряди прилетіли вперше…

Конечно страшно, як воно гримить, гуде! Дерево все шелестить.

…але біди наробили чимало. Тут дивом не постраждали діти - за кілька секунд до цього вони пішли з майданчика.

Сергій Кожедуб, інспектор вибухової служби ДСНС України в Донецькій обл.:

З систем залпового вогню "Смерч" був здійснений обстріл, внаслідок чого була частково знищена пшениця, а в селищі частина від ракети потрапила в майданчик, де гралися діти.

За даними Генерального штабу, російська армія на Донеччині активно застосовує авіацію. Окупанти намагалися просунутися в районах Верхньокам'янського та Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Проте наші воїни завдали ворогу втрат та змусили відступити.

Это Артема, продолжение поближе к центру. Тут все погорело - все пиз***!

Лінія фронту на Донбасі динамічна, тож військові закликають не чекати російських ракет, а виїжджати на безпечніші території. Це рятує життя!