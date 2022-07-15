Одеські відчайдухи порушують заборону на відвідування пляжів [ Редагувати ]
Одесити та гості регіону, попри попередження про небезпеку, намагаються таки влаштувати собі пляжний сезон. На піску з'явилися дерев'яні настили та сітки, що перегородили вхід у воду. Рятувальники переконують: все це - не працює. Узбережжя Чорного моря нині - не місце для відпочинку, а лінія оборони. Проте відчайдушні люди готові ризикувати, тільки б зануритися у морську воду.
Ну, типа ж заминировано. - Та фуфло это все.
Дехто заходить у море, а діти навіть пірнають з пірса. Втім, така ризикована поведінка не притаманна більшості відпочивальників. Відповідальні люди шукають альтернативи.
Наталя, відвідувачка пляжу:
Здесь бассейна нет. Но душ - достаточно. - А в море пробовали? - Нет, не пробовала. Все-таки надо остерегаться и быть бдительными. Ну, конечно хочется. Но, достаточно: шум прибоя услышал - и уже хорошо.
Але вмовити людей зовсім не виходити на пляжі, поки не вдається. Повідомлення про мінування не працюють. Відпочивальників менше, ніж у звичайний сезон, але - вистачає. Минулого тижня міський голова Одеси повідомив: розглядають ідею встановити в морі сітки, які б затримували зірвані штормом міни на безпечній відстані від берега. Це нібито могло б створити безпечні ділянки пляжів. Проте, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій стверджують: зараз це - неможливо.
Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:
Узбережжя Чорного моря - це є лінія оборони. І ніяких відкриттів пляжів не буде. Тобто жодні сітки, вони просто не будуть відкриватися. Теж саме стосується і внутрішніх водойм - це лимани, річки, озера. В цьому році не має водойм в Одеській області, де можна було б безпечне відпочивати. Найбезпечнішими водоймами все-таки, мабуть, є басейни на базі відпочинку.
Проте відвідання пляжного клубу з басейном - відпочинок не з дешевих.
Катерина, відвідувачка пляжу:
Вот, мне с детьми пойти, например, взять шезлонги, покушать с ними. Где-то полторы-две тысячи гривен я за один присест должна потратить. Это ж не каждый день пойдешь.
На орендованих пляжах з невеликими басейнами або взагалі без них ціни помірніші. На деяких - встановили таки захисні сітки. Але не в воді, а на піску. Теоретично вони мають перекрити прохід до моря. Та на практиці це - не перешкода.
Втримати порушників майже неможливо.
Юрій співробітник пляжу:
Тяжело, тяжело справляться с человеческим безрассудством. И проводим ликбезы, обращаем внимание, что у нас бесплатный душ, туалет. Не реагируют, к сожалению.
Порушників переконують і правоохоронці, які щодня виходять у рейди пляжами. Іноді, коли гості агресивно наполягають на можливості зайти у море, працівники пляжних клубів самі викликають поліцію. Але й це допомагає ненадовго.
Ірина, працівниця пляжу:
Когда стоит представитель - они смотрят, да, не идут. Когда уходит представитель - начинают подрывать. И взрослые люди подрывают, не дети.
Такі відчайдухи й стають жертвами ворожих мін. Кілька діб тому двоє чоловіків, які плавали у морі за містом, підірвалися просто у воді. Один з них - загинув, інший - дістав контузію. Рятувальники закликають: якщо ви вже зайшли на пляж та побачили підозрілий предмет - не зволікайте.
Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:
В першу чергу - не підходити близько. Іноді навіть стоячі не дуже близько, але маючи телефон в руках через якийсь телефонний дзвінок може детонувати вибухонебезпечний предмет. Тому в першу чергу треба відійти на безпечну відстань. І тоді просто дуже швидко інформувати оперативні служби.
Але безпечніше усвідомити: цьогоріч від пляжного відпочинку на Одещині доведеться відмовитися.
Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:
Не просто так закрили пляжі, на те є причини. Дуже важливі причини.
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