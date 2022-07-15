Одесити та гості регіону, попри попередження про небезпеку, намагаються таки влаштувати собі пляжний сезон. На піску з'явилися дерев'яні настили та сітки, що перегородили вхід у воду. Рятувальники переконують: все це - не працює. Узбережжя Чорного моря нині - не місце для відпочинку, а лінія оборони. Проте відчайдушні люди готові ризикувати, тільки б зануритися у морську воду.

Ну, типа ж заминировано. - Та фуфло это все.

Дехто заходить у море, а діти навіть пірнають з пірса. Втім, така ризикована поведінка не притаманна більшості відпочивальників. Відповідальні люди шукають альтернативи.

Наталя, відвідувачка пляжу:

Здесь бассейна нет. Но душ - достаточно. - А в море пробовали? - Нет, не пробовала. Все-таки надо остерегаться и быть бдительными. Ну, конечно хочется. Но, достаточно: шум прибоя услышал - и уже хорошо.

Але вмовити людей зовсім не виходити на пляжі, поки не вдається. Повідомлення про мінування не працюють. Відпочивальників менше, ніж у звичайний сезон, але - вистачає. Минулого тижня міський голова Одеси повідомив: розглядають ідею встановити в морі сітки, які б затримували зірвані штормом міни на безпечній відстані від берега. Це нібито могло б створити безпечні ділянки пляжів. Проте, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій стверджують: зараз це - неможливо.

Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:

Узбережжя Чорного моря - це є лінія оборони. І ніяких відкриттів пляжів не буде. Тобто жодні сітки, вони просто не будуть відкриватися. Теж саме стосується і внутрішніх водойм - це лимани, річки, озера. В цьому році не має водойм в Одеській області, де можна було б безпечне відпочивати. Найбезпечнішими водоймами все-таки, мабуть, є басейни на базі відпочинку.

Проте відвідання пляжного клубу з басейном - відпочинок не з дешевих.

Катерина, відвідувачка пляжу:

Вот, мне с детьми пойти, например, взять шезлонги, покушать с ними. Где-то полторы-две тысячи гривен я за один присест должна потратить. Это ж не каждый день пойдешь.

На орендованих пляжах з невеликими басейнами або взагалі без них ціни помірніші. На деяких - встановили таки захисні сітки. Але не в воді, а на піску. Теоретично вони мають перекрити прохід до моря. Та на практиці це - не перешкода.

Втримати порушників майже неможливо.

Юрій співробітник пляжу:

Тяжело, тяжело справляться с человеческим безрассудством. И проводим ликбезы, обращаем внимание, что у нас бесплатный душ, туалет. Не реагируют, к сожалению.

Порушників переконують і правоохоронці, які щодня виходять у рейди пляжами. Іноді, коли гості агресивно наполягають на можливості зайти у море, працівники пляжних клубів самі викликають поліцію. Але й це допомагає ненадовго.

Ірина, працівниця пляжу:

Когда стоит представитель - они смотрят, да, не идут. Когда уходит представитель - начинают подрывать. И взрослые люди подрывают, не дети.

Такі відчайдухи й стають жертвами ворожих мін. Кілька діб тому двоє чоловіків, які плавали у морі за містом, підірвалися просто у воді. Один з них - загинув, інший - дістав контузію. Рятувальники закликають: якщо ви вже зайшли на пляж та побачили підозрілий предмет - не зволікайте.

Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:

В першу чергу - не підходити близько. Іноді навіть стоячі не дуже близько, але маючи телефон в руках через якийсь телефонний дзвінок може детонувати вибухонебезпечний предмет. Тому в першу чергу треба відійти на безпечну відстань. І тоді просто дуже швидко інформувати оперативні служби.

Але безпечніше усвідомити: цьогоріч від пляжного відпочинку на Одещині доведеться відмовитися.

Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.: