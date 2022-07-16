Російські війська вдарили по Покровську (Донецька область) ракетами "Іскандер-М". В результаті атаки є загиблі і поранені.

Про це повідомляється в Telegram поліції Донецької області.

"Росіяни двічі вдарили по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Такде повідомляється, що поліція документує військовий злочин росії. Відкрито кримінальне провадження за статтею"порушення законів і звичаїв війни".

Також повідомляється, що є загиблі і поранені, але точна кількість жертв не повідомляється.