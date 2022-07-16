Покровськ потрапив під обстріл ракетами "Іскандер" [ Редагувати ]
Джерело: Національна поліція
Російські війська вдарили по Покровську (Донецька область) ракетами "Іскандер-М". В результаті атаки є загиблі і поранені.
Про це повідомляється в Telegram поліції Донецької області.
"Росіяни двічі вдарили по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Такде повідомляється, що поліція документує військовий злочин росії. Відкрито кримінальне провадження за статтею"порушення законів і звичаїв війни".
Також повідомляється, що є загиблі і поранені, але точна кількість жертв не повідомляється.
по темі
Російський окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області
У суботу, 9 липня, росіяни завдали ряд обстрілів по Донецькій області
Російська пропаганда масово поширює повідомлення про підвищену загрозу ударів по території України, здійснюючи інформаційний терор
Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки
Це відбулося завдяки ГУР Міноборони і народним депутатам