У Чугуєві прогримів вибух [ Редагувати ]
Фото: стовп диму / Суспільне
У Чугуєві Харківської області повідомляють про потужний вибух. Над одним з районів міста піднімається стовп диму.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух пролунав близько 11:30. При цьому повітряної тривоги в місті не було.
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