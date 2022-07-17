У Німеччині українські військові цього тижня розпочали польові навчання на зенітних самохідних установках Gepard. Про це повідомила газета Lübecker Nachrichten.

На полігонах у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн перебувають щонайменше 100 військовослужбовців української армії.

"Гепард" (Gepard) - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

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Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Нагадаємо, що у липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості. Ще стільки ж - до кінця серпня.