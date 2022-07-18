Перемога за нами - в цьому переконані бійці, котрі з перших днів повномасштабного вторгнення на фронті захищають рідну землю. Ця війна жорстока і несправедлива, але перевагу мають лише нескорені та сильні духом захисники. Таким є і воїн з позивним "Крук", захисник нині на реабілітації на Буковині після бойової травми. Та вже за кілька днів збирається знову на фронт, бо ж бойові товариші готові навіть каву в окопи подавати, тільки б вже були у повному складі, за ці місяці воїни поріднилися і стали єдиною сім'єю. З відважним героєм познайомилася Ольга Лучек.

Марко, а для побратимів "Крук". Важко пересувається на милицях. Повномасштабна війна заскочила чоловіка на заробітках у Польщі. Того ж дня чоловік повернувся в Україну, і добровольцем пішов на фронт.

Марко, військовослужбовець:

Коли виїжджаєш десь на виїзд, то у повній бойовій викладці, тобто зі зброєю, бронежилеті і т.д., ми йдемо, напроти йде мамочка така молода і з дитиною, хлопчику десь п'ять років, він порівнюється з нами й віддає честь і каже: Слава Україні, ми зупинилися, йому відсалютували і так ком в горлі, сльози в очах і ми розуміємо, що ніхто нікуди не відступе, бо за того хлопчика зокрема ми не дамо їм зайти на цю землю.

Маркові та його підрозділу вдалося відтіснити російських військових до самого кордону.

Марко, військовослужбовець:

Вже були зайняті позиції в районі Прудянки, але їхній батальйон воював ще з-під Києва, відтісняли їх, дуже хороші хлопці, героїчні, Нас туди на лінію фронту відправили. І ми разом з ними утримували ті позиції, ну десь кілометрів 15, щоб вийти на державний кордон.

Зараз Марко в Чернівцях через бойове травмування. Військовий розповідає, спати спокійно навіть у відносно спокійному місті не може, і досі прокидається серед ночі й за звичкою шукає свого автомата.

Марко, військовослужбовець:

Характер теперішньої війни не передбачає активних стрілкових боїв, це можуть бути якісь локальні, якщо їхня диверсійно-розвідувальна група заходить, а 95 відсотків - це є артилерійські дуелі. Саме важливе у солдата лопата, чим ти глибше вкопаєшся, тим більша ймовірність, що залишишся живим. Ти поглиблюєш окоп, робиш брусфер, накриваєш колодами бліндаж, набираєш в мішки пісок, левову частину часу займаєшся тією справою, щоб коли прийде той час бою, щоби ця інфраструктура, яку ти сам збудував тобі зберегла життя.

На війні Марка, як і інших військових, підтримують дитячі листівки. Вони неабияк підсилюють бойовий дух на фронті.

Марко, військовослужбовець:

Коли приїжджають передачі, зазвичай це по коробках попаковано, то я вам чесно скажу, хлопці не каву шукають, не смаколики, а відкривають листи, які кладуть діти, у нас там цілий такий іконостас був з тих листів, дуже приємно і воно надає мотивації.

На фронті відчувається молитва кожного - запевняє воїн. І коли ворог атакує з неба, і коли влаштовує засідку.

Марко військовослужбовець: