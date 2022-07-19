Fitch оголосило про дефолт Білорусі [ Редагувати ]
Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт). Про це повідомляє Fitch.
Після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року з виплати купона за єврооблігаціями 2027 року Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту" з С.
29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями натомість будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в "АСБ Беларусбанк", доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє проводити розрахунки в альтернативних валютах.
Отже, зазначається, що платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.
Зниження стосується тільки довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі в місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом істотно змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.
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