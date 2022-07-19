Адміністрація президента США Джо Байдена віднесла росію до країн з ризиком неправомірного затримання.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Повідомляється, що Байден підписав указ про підтримку зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Документ розширює інструменти для припинення неправомірних затримань американців.

Крім того, вводиться новий індикатор ризику - індикатор D - до рекомендацій Державного департаменту. Цей індикатор інформує громадян США про ризик захоплення в заручники в певних країнах.

За даними Reuters, Держдеп США відніс до країн з підвищеним ризиком неправомірних затримань М'янму, Китай, Іран, Північну Корею, росію та Венесуелу.