Білий дім відніс росію до країн з ризиком незаконного затримання [ Редагувати ]
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Адміністрація президента США Джо Байдена віднесла росію до країн з ризиком неправомірного затримання.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
Повідомляється, що Байден підписав указ про підтримку зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Документ розширює інструменти для припинення неправомірних затримань американців.
Крім того, вводиться новий індикатор ризику - індикатор D - до рекомендацій Державного департаменту. Цей індикатор інформує громадян США про ризик захоплення в заручники в певних країнах.
За даними Reuters, Держдеп США відніс до країн з підвищеним ризиком неправомірних затримань М'янму, Китай, Іран, Північну Корею, росію та Венесуелу.
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