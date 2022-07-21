Британія надасть Україні 1600 одиниць протитанкової зброї та боєприпаси [ Редагувати ]
Найближчими тижнями Велика Британія відправить Україні десятки артилерійських знарядь, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, а також 50 тис. артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес, передає Reuters.
Також Лондон надасть Україні протибатарейні радіолокаційні системи та сотні безпілотників.
Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україну інструментами для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна.
30 червня у канцелярії Бориса Джонсона анонсували допомогу Україні розміром 1 млрд фунтів стерлінгів ($1,2 млрд). Українській армії обіцяли безпілотники, системи ППО та радіоелектронне обладнання.
Велика Британія вже надала Україні допомогу на суму $2,8 млрд. Вона передала сім тисяч одиниць протитанкової зброї, сотні ракет і бойових броньованих машин. Також країна займається навчанням українських військовослужбовців.
по темі
Литва найближчим часом передасть Україні бронетранспортери М113 та М577. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Російські окупанти не знищили жодної високомобільної ракетної артилерійської системи HIMARS, які США передали Україні. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає пресслужба Міністерства оборони США
Начальник штабу Військово-повітряних сил США Чарльз Браун не виключив, що незабаром Збройним силам України можуть передати винищувачі. Таку заяву генерал зробив на форумі з безпеки в Аспені
Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS і боєприпаси для артилерії. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі
Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 30% свого наступального наземного потенціалу. Про це заявив начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін