Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо.

Учасники заходу обговорили участь Італії у відбудові інфраструктурних об’єктів у нашій країні, зруйнованих унаслідок повномасштабної російської агресії на території Київської, Одеської та Житомирської областей.

Кирило Тимошенко презентував план швидкого відновлення інфраструктури (Fast Recovery plan) у населених пунктах, постраждалих від бойових дій.

"Ми хочемо відновити приватні будинки, квартири, школи, дитячі садки та мережі. Ми потребуємо цього вже зараз. Саме тому ми спілкуємося з низкою країн щодо надання нам допомоги в реалізації плану швидкого відновлення", – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Він наголосив, що Президент Володимир Зеленський під час перемовин з лідерами інших країн обговорює їхню участь у відбудові інфраструктури населених пунктів України.

"У нас є загальний план швидкого відновлення України, а також регіональні плани. Зацікавлені країни можуть брати участь не лише у відбудові населених пунктів, регіонів, а й окремих об’єктів, наприклад шкіл", – розповів Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Глави держави проінформував про роботу онлайн-платформи, на якій розміщено актуальну інформацію щодо пошкоджених об’єктів.

Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний Посол Італії зазначив, що його країна зацікавлена брати участь у відновленні постраждалих населених пунктів і регіонів. Зокрема, йдеться про співпрацю українських та італійських міст, які мають досвід партнерських відносин.