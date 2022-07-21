Кирило Тимошенко обговорив з Послом Італії участь у відновленні постраждалих регіонів України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо.
Учасники заходу обговорили участь Італії у відбудові інфраструктурних об’єктів у нашій країні, зруйнованих унаслідок повномасштабної російської агресії на території Київської, Одеської та Житомирської областей.
Кирило Тимошенко презентував план швидкого відновлення інфраструктури (Fast Recovery plan) у населених пунктах, постраждалих від бойових дій.
"Ми хочемо відновити приватні будинки, квартири, школи, дитячі садки та мережі. Ми потребуємо цього вже зараз. Саме тому ми спілкуємося з низкою країн щодо надання нам допомоги в реалізації плану швидкого відновлення", – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.
Він наголосив, що Президент Володимир Зеленський під час перемовин з лідерами інших країн обговорює їхню участь у відбудові інфраструктури населених пунктів України.
"У нас є загальний план швидкого відновлення України, а також регіональні плани. Зацікавлені країни можуть брати участь не лише у відбудові населених пунктів, регіонів, а й окремих об’єктів, наприклад шкіл", – розповів Кирило Тимошенко.
Заступник керівника Офісу Глави держави проінформував про роботу онлайн-платформи, на якій розміщено актуальну інформацію щодо пошкоджених об’єктів.
Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний Посол Італії зазначив, що його країна зацікавлена брати участь у відновленні постраждалих населених пунктів і регіонів. Зокрема, йдеться про співпрацю українських та італійських міст, які мають досвід партнерських відносин.
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