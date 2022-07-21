Лукашенко придумав свою версію, чому росія напала на Україну з Білорусі [ Редагувати ]
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Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав вторгнення росіян в Україну з території РБ вимушеним, оскільки "українці і НАТО також збиралися атакувати".
Як повідомляє "Пул Первого", про це заявив Лукашенко в інтерв'ю AFP.
"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо? Навіщо ви націлилися проти нас? І ми зараз бачимо, що по нас би завдали ці удари, там дві позиції, по-моєму, були "Точка-У", а це 120 з гаком кілометрів. росіяни завдавали ударів своїми ракетами для того, щоб убезпечити свої підрозділи. І тоді вони ввели 20 тисяч своїх хлопців, військ, з території Білорусі", - заявив Лукашенко.
Він додав, що війська рф нібито "були змушені ввести війська з території Білорусі через обставини, що склалися".
"Але це не означає, що я виправдовуюся. Я підтримую росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові росії прогавили цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО, Не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воюєте, ваші найманці і ваша зброя", - розповів лідер білоруського режиму.
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