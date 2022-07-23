Українські війська ведуть наступ на Херсонщині - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
В останні 48 годин в Херсонській області велися запеклі бої. Українські війська продовжували наступ на російські сили на захід від річки Дніпро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як зазначається у зведенні, росія, ймовірно, намагається уповільнити український наступ, використовуючи артилерійський вогонь вздовж природної перешкоди річки Інгулець.
"У той же час лінії постачання російських військ на захід від Дніпра піддаються все більшій небезпеці. Українські удари завдали додаткової шкоди ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року він майже напевно був відкритий для руху", - йдеться в повідомленні.
Британській розвідці не вдалося перевірити твердження українських офіційних осіб про те, що росія готується побудувати альтернативний військовий понтонний міст через Дніпро.
"Російська армія приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією. Якщо форсування Дніпра буде закрито, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це буде серйозною військовою і політичною невдачею для Росії", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.
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