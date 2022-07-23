У США стурбовані безпекою Зеленського [ Редагувати ]
В адміністрації голови Білого дому Джо Байдена стурбовані безпекою президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється у Twitter кореспондента Voice of America Джеффа Селдіна, який цитує недавній виступ помічника президента США Джейка Саллівана.
Салліван відзначив, що Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни й має справу з безжалісним та жорстоким противником.
Частина нашої мети в Україні має заключатися в змозі продемонструвати силу, стійкість, непохитність, обачність, здібності, які нададуть деякий вплив на нашу здатність стримувати інших в інших місцях.
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