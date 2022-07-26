Зірки проти легенд. У закарпатському селі Минай відбувся благодійний футбольний матч. Артем Пивоваров, Алексєєв, Степан Казанін, а ще багато відомих зірок шоу-бізу зіграли із з легендами футболу - Олександром Шовковським, Ігорем Белановим, Даріо Срна, та іншими … Грали, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

На скільки вдалося назабивати? Розповість Марʼяна Мартин.

Велика сцена та мікрофон - це його звичне життя. Репетиції, концерти, селфі з шанувальниками… Та нині замість сценічного костюму на ньому футбольна форма. Кумир мільйонів, Алєксєєв чекає свого виходу...

Alekseev – співак:

Я вже бачу, що там десь у когось колінки трястися, нам ще десь хвилинки дві, три.

І тут нарешті заміна. Алєксєєв біжить на поле, змінюючи завжди веселого гравця своєї команди Ігоря Ласточкіна.

Ігор Ласточкін - шоу-мен:

Добрий деееень. Та ніби дві хвилини пройшло, я вже такий був мертвий, але зараз віддихаюся. Приймаю участь у будь-чому, тому це велика нагода допомогти ЗСУ, тому я тут. Щоб росія розпалася на багато маленьких федерацій.

У зірковій команді зібралися і ведучі, і співаки, і коміки … Грають - аби зібрати мільйон на підтримку ЗСУ. Їхні суперники - зірки не менш відомі. Щоправда - футбольні. Серед легенд і Артем Федецький, гравець збірної України.

Артем Федецький – футболіст:

В мене більша частина життя пройшла на футбольному полі, боремося на всіх фронтах до остаточної нашої перемоги.

І справді нічого боятися, коли у тебе на воротах сам Олександр Шовковський.

Олександр Шовковський – воротар:

Ми переможемо.

А на захисті правого флангу - Даріо Срна.

Даріо Срна – футболіст:

Я могу как нибудь помочь, я это буду делать от серца, от души. Надо сегодня передать нашим людям, которые защищают нашу страну, позитивные эмоции, что мы с ними и что мы все вместе победим, слава Украине, героям слава!

На 12 хвилині легенди відкривають рахунок. Але вже за дві хвилини, перший гол пропускає і Шовковський. Міка Фаталов, добряче здивував публіку і своїх колег.

Степан Казанін - шоу-мен:

Ну знаете, Шовковскому забить не каждый может в своей жизни. Надо родить сына, посадить дерево, и забить Шовковскому. Мика это может.

Та у цій грі - рахунок не головне. Кожні кілька хвилин ведучі повідомляють про результати матчу та про зібрану суму.

Перше я голошував суму 150 тисяч, а зараз за 4 хвилини у нас змінилося до 177.

Всі кошти за продаж квитків - для армії. А ще впродовж гри вболівальники донатили на рахунок, хто скільки міг. А перерві між таймами - влаштували аукціон. Найбажаніший лот - футболка Ярмоленка. Її продали за 100 тисяч гривень.

Анатолій та Степан - покупці футболки:

Придбали, тому що це дуже важливо для нас і я хотів, що навіть якщо я не виграю цю футболку, щоб інші люди заплатили ці гроші, бо це дуже важливо. Слава Україні!

Другий тайм розпочався не менш запекло. Зіркам вдалося вирівняти рахунок вже на перших хвилинах. Але це не врятувало їхню команду. Поєдинок закінчують рахунком 8:6 на користь легенд.

І тут на поле виходять ті, для кого власне і організували зірковий матч.

Спрайт - боєць ЗСУ:

Це просто не передати ці емоції, які я зараз відчуваю.

І нарешті оголошують - скільки вдалося зібрати.

Ми дякуємо вам усім, ми зібралии більше 1 млн грн.

Кожна зібрана копійка піде на рахунок ЗСУ.