Євросоюз скоротить попит на російський газ. Про таке майже одностайно домовилися напередодні міністри енергетики країн ЄС. Проти - виступили друзі путіна - угорці. Та на загальний консенсус Будапешт вплинути не зумів.

Тож уже з наступного тижня європейці споживатимуть на 15% російського газу менше - втім, із деякими винятками. Для кого вони передбачені? І чи варто готуватися до холодних зимових вечорів, знає Анна Басова.

Берндт Остерло, житель Мюнхена:

Ця зима точно буде холодною. Але кожен має зробити все від нього залежне, щоб споживати менше газу. Ось і все.

А у Франції заощаджують на холоді. Крамниці, де працюють кондиціонери, зобов'язали зачиняти двері - інакше погрожують штрафами. Все, щоб не витрачати зайву електроенергію.

Меліна Іклеф, менеджер парфумерного магазину:

Це логічно. Або ми створюємо прохолоду всередині, або запускаємо свіже повітря з вулиці. Ніхто ж не їздить за кермом із ввімкненим клімат-контролем і опущеними вікнами.

До подібних заходів вдаватимуться тепер у більшості країн ЄС. Усе на тлі нової угоди про скорочення газового попиту. З серпня по березень Євросоюз споживатиме на 15% блакитного палива менше - у порівнянні з середніми показниками за останні п'ять років. У цифрах це 45-ть мільярдів кубометрів. Держави йдуть на цей крок задля гарантій енергетичної безпеки.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії:

Росія використовує газ як зброю, щоб шантажувати нас. Але ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію - чи йтиметься про повне, чи бодай часткове припинення постачання.

Про добровільне скорочення споживання блакитного палива міністри енергетики країн ЄС домовилися ще минулого тижня. А напередодні - остаточно проголосували за пропозицію. Проти висловилася Угорщина. Та за регламентом, для ухвалення подібних рішень достатньо кваліфікованої більшості.

Йозеф Сікела, міністр торгівлі та промисловості Чехії:

Ми надсилаємо потужний сигнал не лише володимиру путіну, який знову не зумів розхитати європейську єдність. Ми звертаємося і до наших громадян. Вам не слід боятися ймовірних проблем, чи то нестача газу, чи стрибки цін. Сьогодні ми зробили все, щоб цього не сталося.

Новоухвалена домовленість передбачає обов'язкове зниження рівня споживання. Винятки зроблять для держав, що не під'єднані до енергомереж інших країн - приміром, Ірландії чи Мальти. Також обіцяють не застосовувати обмеження до критично важливих галузей - як-от сталеливарна промисловість.

Кадрі Сімсон, єврокомісар з енергетики:

Важливо почати заощаджувати газ уже зараз. Це мінімізує негативний вплив на бізнес і людей. У нас є план дій - на випадок, якщо ситуація раптово погіршиться. Головне, що ми починаємо економити з власної ініціативи, а не під тиском росії.

Та саме російська агресивна політика і спонукала Брюссель до безпрецедентних кроків. 11 липня "газпром" повністю перекрив газовий вентиль Північного потоку-1 - через планові технічні роботи. За 10 днів блакитне паливо знову почало надходити. Та відсьогодні "газпром" зупиняє ще одну турбіну. А відтак, і обсяги газу, що доставляється до Європи, скоротяться вдвічі - до 33 мільярдів кубометрів на добу. Причини начебто ті самі - потреба в капітальному ремонті обладнання. У ЄС дії росії називають політично вмотивованими - мовляв, так кремль мститься за підтримку Євросоюзом України у війні з російськими загарбниками.