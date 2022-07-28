Ракетний обстріл Кропивницького: багато поранених та загиблих [ Редагувати ]
Російські окупанти у четвер, 28 липня, ракетами обстріляли Кропивницький. Через ракетний удар на місці трагедії загинуло 5 людей, ще 25 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
За даними Кіровоградської ОВА, Росія о 12:22 обстріляла обласний центр. На місці трагедії загинуло 5 осіб. Ще 12 військовослужбовців та 13 цивільних мешканців отримали поранення.
Подробиць та обставин ракетного обстрілу Кропивницького не повідомляють.
по темі
У Кропивницькому сьогодні, 28 липня, пролунали вибухи
У четвер, 21 липня, окупанти завдають ракетних ударів по Харкову
У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву
Під час сьогоднішньої повітряної тривоги, оголошеної майже по всій Україні, вдалося збити кілька російських ракет
В результаті ракетного удару по Вінниці загинули 17 осіб