Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після ударів по Миколаєву звернувся до містян з закликом передати рулонні плівки постраждалому місту. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям.

У разі наявності рулонної плівки необхідно звертатися до Кіровоградської міської ради, а саме телефонувати до заступника міського голови Олександра Мосіна за телефоном 0(50) 341 28 27.