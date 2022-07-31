Обстріл Миколаєва: голова Кіровоградської ОДА звернувся до мешканців [ Редагувати ]
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після ударів по Миколаєву звернувся до містян з закликом передати рулонні плівки постраждалому місту. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям.
У разі наявності рулонної плівки необхідно звертатися до Кіровоградської міської ради, а саме телефонувати до заступника міського голови Олександра Мосіна за телефоном 0(50) 341 28 27.
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