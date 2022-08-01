Окупанти вночі масовано обстріляли Миколаїв: влучили у лікарню та приватні будинки [ Редагувати ]
У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Миколаєву. Ворожі ракети влучили в приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень. Внаслідок обстрілів поранення отримали три людини.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв у черговий раз піддався масованим обстрілам. Зараз відомо про ураження приватних будинків і подвір'їв, в результаті чого поранення отримали три людини", - розповів він.
Також в результаті обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.
Крім того, окупанти розбили травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що будівля травмпункту частково зруйнована. Від ударної хвилі і уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях.
"Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років в Миколаєві. І це був один з найсучасніших травмпунктів України", - написав мер.
по темі
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після ударів по Миколаєву звернувся до містян
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинув Герой України та відомий бізнесмен
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще дві отримали поранення
У неділю, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу
Ранкові обстріли в Миколаєві змінилися на нічні. Тактика інша, а мета та сама - зазначають у військовій адміністрації. Населення тероризують, аби залякати та зламати волю українського народу до супротиву.