На Харківщини знищили ворожий ЗРК "Тунгуска" (відео) [ Редагувати ]
На Харківщині аеророзвідка Нацгвардії спільно з артилеристами ЗСУ знайшли та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".
Нацгвардійці коригували вогонь артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи. Де і коли саме "демілітаризували" "Тунгуску", не повідомляється.
"Тунгуска" - радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначений для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.
На озброєнні російської армії перебуває понад 250 "Тунгусок".
Нагадаємо, що на думку американських військових аналітиків росіяни створюють умови для наступу на Харків.
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