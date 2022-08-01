На Харківщині аеророзвідка Нацгвардії спільно з артилеристами ЗСУ знайшли та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Нацгвардійці коригували вогонь артилерії ЗСУ та фіксували результати бойової роботи. Де і коли саме "демілітаризували" "Тунгуску", не повідомляється.

"Тунгуска" - радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначений для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

На озброєнні російської армії перебуває понад 250 "Тунгусок".

Нагадаємо, що на думку американських військових аналітиків росіяни створюють умови для наступу на Харків.