Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про хворобу, яка мучить її з дитинства. Про це вона розповіла в Instgaram-stories.

Так, вже багато років вона страждає від сильного головного болю. Злата пройшла безліч обстежень, проте причини сильного головного болю виявити не змогли.

Ніколи з вами цим не ділилася. Але, можливо, за весь той час, який я борюся з цією недугою, з'явилися якісь нові методики, які реально можуть мені допомогти. З самого дитинства я страждаю від шаленого головного болю, такої мігрені. При цьому знеболювальні мене беруть лише частково, і біль все одно залишається десь там далеким. Нудота, погане самопочуття.

За словами співачки, бувало таке, що вона ледь не знепритомніла прямо на сцені, а рятувала її мікрофонна стійка.