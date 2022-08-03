Warner Bros. не випускатиме вже знятий супергеройський блокбастер "Бетгьорл" [ Редагувати ]
Прем'єра супергеройського бойовика "Бетгьорл" (Batgirl), знятого за коміксами DC Comics американською кінокомпанією Warner Bros., скасовується. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела.
Вони вважають, що неймовірна "Бетгьорл" не окупиться.
Вартість фільму, за даними джерела, становить $70-100 млн. Прем'єра фільму мала відбутися 2023 року.
Рішення скасувати реліз Warner Bros. ухвалила після тестового показу фільму. Студія вважає, що глядачі погано сприйняли "Дівчину - летючу мишу".
"Бетгьорл" - супергеройський бойовик, зрежисований Аділем Ель Арбі та Білялем Фаллахом. Головна героїня фільму – Барбара Гордон (Бетгьорл) із коміксів DC Comics. В описі до бойовика йдеться:
Оскільки поліція міста не справляється зі злочинністю, дочка всім відомого комісара Гордона Барбара Гордон стає Бетгьорл і починає наводити лад на вулицях, очищуючи їх від кримінальних елементів.
Ролі у фільмі виконали Леслі Грейс, Майкл Кітоне, Брендан Фрейзер, Джонатан Кімбл Сіммонс.
Нагадаємо, раніше Warner Bros. скасувала показ фільмів у Росії через збройне вторгнення в Україну. Також повідомили про відміну кінопрокату в країні-агресорі кіностудії: A24, The Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures та Paramount.
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