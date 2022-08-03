Прем'єра супергеройського бойовика "Бетгьорл" (Batgirl), знятого за коміксами DC Comics американською кінокомпанією Warner Bros., скасовується. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела.

Вони вважають, що неймовірна "Бетгьорл" не окупиться.

Вартість фільму, за даними джерела, становить $70-100 млн. Прем'єра фільму мала відбутися 2023 року.

Рішення скасувати реліз Warner Bros. ухвалила після тестового показу фільму. Студія вважає, що глядачі погано сприйняли "Дівчину - летючу мишу".

"Бетгьорл" - супергеройський бойовик, зрежисований Аділем Ель Арбі та Білялем Фаллахом. Головна героїня фільму – Барбара Гордон (Бетгьорл) із коміксів DC Comics. В описі до бойовика йдеться:

Оскільки поліція міста не справляється зі злочинністю, дочка всім відомого комісара Гордона Барбара Гордон стає Бетгьорл і починає наводити лад на вулицях, очищуючи їх від кримінальних елементів.

Ролі у фільмі виконали Леслі Грейс, Майкл Кітоне, Брендан Фрейзер, Джонатан Кімбл Сіммонс.

Нагадаємо, раніше Warner Bros. скасувала показ фільмів у Росії через збройне вторгнення в Україну. Також повідомили про відміну кінопрокату в країні-агресорі кіностудії: A24, The Walt Disney, Sony Pictures, Universal Pictures та Paramount.