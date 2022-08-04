Почалася потужна пожежа: росіяни вдарили по Миколаєву [ Редагувати ]
Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в Telegram.
Є попередня інформація про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому.
У місті знову звучить повітряна тривога, чутні вибухи.
Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріли росіян.
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