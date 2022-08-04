Кількість поранених під час обстрілу Торецька зросла [ Редагувати ]
Кількість поранених під час обстрілу Торецька Донецької області у четвер, 4 серпня, збільшилася до 5 людей.
Про це повідомляє генеральний прокурор Андрій Костін.
"За попередніми даними, у мирних громадян стріляли з мінометів. Вісім нових смертей. П’ятеро поранених, серед яких троє дітей. Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ", - розповів він.
Костін повідомив, що за фактом обстрілу центральної частини міста Торецька Донецької області розпочато досудове розслідування.
Дії військових країни-агресора кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.
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