Цинічний обстріл по центру Торецька. Загинули вісім людей та п'ятеро - поранені. Серед постраждалих - троє дітей. Люди в момент обстрілу стояли на зупинці громадського транспорту. Зокрема, снарядами пошкоджено церкву та багатоповерхівки.

А на Луганщині ворог не щадить навіть окуповані міста. Там справжня катастрофа. Від постійних обстрілів не залишилося жодного вцілілого будинку. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту - далі.

Спустошені вулиці, перебиті лінії електропередач, розтрощений транспорт на узбіччі та розбомблені будинки. Так нині виглядають окуповані міста Луганщини.

У телеграм каналах місцеві викладають гнітючі відео. Аварійні будинки можуть розсипатися будь-якої миті. Люди виживають серед руїн. Допоки окупанти щодня годують їх брехнею й обіцянками.

Сергій Гайдай, голова Луганської військової адміністрації

Росіяни позабирали життя в наших міст і зараз насміхаються над жителями заявами про відновлення. Нічого не побудувавши в своєму житті, вони просто брешуть. Не ведіться на пропаганду! Чекаємо на Деокупацію! Попасна,як і Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гірське і інші наші населені пункти - матимуть нове життя!

Це - кадри наших військових. Український прапор напередодні замайорів над пам'ятником Артему.

Попри систематичні поразки на Донеччині, орки не полишають спроб наступу. Гатять з усього, що мають.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке - Богородичне. Отримали відсіч та відійшли. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного. Вів наступальний бій у напрямку Яремівка - Долина, успіху не мав, відійшов.

Напередодні рашисти гатили по Бахмуту.

Павло Дяченко, інспектор з комунікацій Бахмутського РВП ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Зруйновано повністю приміщення станції для ремонту автомобілів. Також є інформація, що ввечері Бухмут накрило касетними боєприпасами. Внаслідок цього є постраждалі.

У Красногорівці влучили у приватний сектор.

8 загиблих та 4 поранених, зокрема, і діти. Такі наслідки ранкового обстрілу Торецька. Артвогнем ворог влучив у зупинку громадського транспорту, де на той момент перебували цивільні. Також нелюди поцілили у церкву, священник - у лікарні.

Тим часом правоохоронці затримали мешканця Дружківки. Чоловік корегував російські обстріли.

Ігор Козьбан, керівник Кримінальної поліції відділу поліції №1 Краматорського РУП:

35-річний чоловік за допомогою месенджера надсилав своїй знайомій мешканці рф. Інформацію брав зокрема з чатів та чужих слів, не перевіряючи її. Таким чином чоловік ставив під загрозу життя цивільного населення.

Затриманий зізнався - все це робив з "ідєологічних пабуждєній". Мовляв, мріє про повернення до СРСР.

Я ,честно, когда историю учил, мне очень нравилось СССР. Многим. И я считаю, если б Украина не отсоединилась, у нас бы было намного больше. Я осознаю ,что это был глупый мой поступок - Ви готові нести покарання за такий поступок? - Да. Я готов.

І це - не єдиний перевертень серед місцевих, кажуть поліцейські.

Ігор Козьбан, керівник Кримінальної поліції відділу поліції №1 Краматорського РУП:

У місті Дружківка - це вже четверта особа, яка продавала інформацію державі - агресору.

Поліція викриває зрадників. А наші захисники на полі бою щодоби нищать російських окупантів. Деяких - беруть у полон.

В очах цього молодшого сержанта жодного каяття. Рашисти йдуть за командою, навіть не замислюючись про наслідки й масштаби горя, яке несуть. Тим часом цивільні, які сповна його відчули, продовжують полишати рідні домівки. Через день з Донеччини вирушає безкоштовний потяг. Людей зустрічають у Кропивницькому.