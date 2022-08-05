Речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва звільнилась через опублікований напередодні звіт Amnesty International.

Про це Катерина Мітєва написала у facebook.

Речниця Amnesty International Україна повідомила, що український офіс переконував головний офіс організації не публікувати його.

Мітєва також наголосила, що український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", - пояснила вона.

Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар своєю чергою відреагувала на критику звіту світом. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти і тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.