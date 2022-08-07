У Німеччині росіянка напала на українку з дворічним сином (відео) [ Редагувати ]
У німецькому місті Бад-Вісзе росіянка на дитячому майданчику накинулася з лайкою на українців.
Почувши, що вони спілкуються українською мовою, неадекватна жінка звернулася до незнайомих людей із погрозами і звинуваченнями.
Зокрема, одіозна росіянка заявила, що українців "потрібно знищувати, як євреїв". Після того, як українка на ім'я Оксана почала фіксувати агресію жінки на камеру, та викликала поліцію. Відповідний допис з'явився в Instagram авторки кадрів.
За словами українки, вона розмовляла з мамою, коли почула, як незнайома росіянка звернулася до її сина: "Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої монатки і уй*буєш нах*й у свою х*хляндію. І мамашку свою прихопи".
Одіозна російськомовна жінка заявила, що приїхала в Німеччину 20 років тому і вважає себе корінною німкенею, а одразу після цього видала, що диктатор Путін "все робить правильно" і росія нібито скоро простягнеться "від Москви до Мюнхена".
Після цього росіянка назвала українців "смердючими х*хлами" і заявила, що їх "потрібно знищувати, як євреїв".
Такої ж поведінки вона навчила свою дочку, яка почала обливати хлопчика водою, поки її мама витягувала іграшки з піску, називаючи дитину "тупим х*хлом".
Очевидно, усвідомивши, що за таку поведінку її чекає "слава" і проблеми з законом, а також помітивши камеру, росіянка заявила, що не говорила з українцями, а спілкувалася з природою і сама з собою.
Утім на кадрах чути, як вона каже: "як же ви всі попрете табуном у свої халупи", і називає українку "злою собакою".
Громадянка України звернулася до правоохоронних органів, на що вони відповіли, що спершу цю жінку потрібно ідентифікувати.
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