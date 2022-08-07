Окупанти продовжують бити по Донецькій області [ Редагувати ]
За минулу добу, 6 серпня, окупанти обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомляє Нацполіція.
Внаслідок атак є загиблі та поранені.
Під ворожими обстрілами опинилися 16 населених пунктів, а саме міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, селища Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка та Карлівка.
Всього зафіксовано 30 ударів.
Ворог бив з авіації, ракетами та артилерією, зокрема "Градами" та "Ураганами".
Внаслідок обстрілів пошкоджено 22 об'єкти: житлові будинки, школа, пішохідний міст, склад з насінням, коксохімічний завод.
За даними фактами порушено кримінальні справи за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни).
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