Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників цієї програми в обмін на "грошову винагороду". Після чого зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.

Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди.

Голова Нікопольської РВА зазначив, що у випадку виявлення подібних програм у телефонах дорослих - їх чекає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України.