"Перевірте телефони дітей!": у Нікополі окупанти виманюють інформацію [ Редагувати ]
Російські спецслужби створили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. За допомогою неї ворог виманює інформацію у дітей. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників цієї програми в обмін на "грошову винагороду". Після чого зібрана інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України.
Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди.
Голова Нікопольської РВА зазначив, що у випадку виявлення подібних програм у телефонах дорослих - їх чекає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України.
Нагадую, що інформацію щодо підозрілих осіб ви можете направляти в приватні повідомлення на моїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 доларів.
по темі
Майже три місяці шукала свою п'ятирічну доньку та матір у списках загиблих буковинка Віолетта Хаїтова. Коли почалася повномасштабна війна, бабуся з онукою були в Маріуполі. Після того, як їхній будинок вигорів до цеглини, зв'язок з ними урвався.
З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 1063 дитини
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що вся територія України буде звільнена від окупантів і це, на його думку, цілком реально
Історія маленького селища Ягідне під Черніговом. Там, де понад три сотні людей російські загарбники утримували місяць у підвалі школи - шокувала світ.
У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області