ЗСУ "насипали" окупантам під Херсоном: під ударом знову опинилися мости та переправи (відео) [ Редагувати ]
Українські військові відпрацьовують по скупченню ворожої техніки на Херсонському напрямку. Уночі 8 серпня було чутно вибухи поблизу Антонівського мосту та однойменного залізничного, а також в деяких районах області.
Вночі мешканці Херсонської області побачили стовп вогню поблизу Антонівського мосту - у воді біля пошкодженого Антонівського мосту та неподалік однойменного пошкодженого залізничного мосту російські окупанти поставили пірамідальні радіолокаційні відбивачі, які мали б приховати міст від радіолокаційних зображень із синтезованою апертурою та можливого обладнання для наведення ракет, однак ворогу це не допомогло.
Також на території області роздалося кілька вибухів: їх чули в Скадовську, Чорнобаївці, Новій Каховці й Олешках.
Крім того, українська штурмова авіація разом з гелікоптерною парою нанесли три удари по скупченню ворожого озброєння, техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському.
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