Окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Таким чином вони шантажують увесь світ. Про це повідомляє "Енергоатом".

Так, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС росіїї генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!

Зазначимо, що українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.