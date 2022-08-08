Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення [ Редагувати ]
У понеділок, 8 серпня, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив:
Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей.
У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.
Якщо Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку.
First vessel with Ukrainian grain has reached customers in Türkiye. This sends a message of hope to every family in the Middle East, Africa, and Asia: Ukraine won’t abandon you. If Russia sticks to its obligations, the “grain corridor” will keep maintaining global food security. pic.twitter.com/rsSRrsVSUa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2022
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