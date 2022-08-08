У понеділок, 8 серпня, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив:

Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Якщо Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку.