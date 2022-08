У понеділок, 8 серпня, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив:

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.

First vessel with Ukrainian grain has reached customers in Türkiye. This sends a message of hope to every family in the Middle East, Africa, and Asia: Ukraine won’t abandon you. If Russia sticks to its obligations, the “grain corridor” will keep maintaining global food security. pic.twitter.com/rsSRrsVSUa