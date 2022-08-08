"Зерновий коридор": росія та Україна узгодили безпекові гарантії для суден [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Україна і росія домовилися не нападати на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, що беруть участь в експорті українського продовольства. Reuters переглянуло документ про "процедури для торговельних суден".
"Сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, залучені до цієї ініціативи", - йдеться в документі.
Угода контролюється Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять турецькі, російські та українські військові та представники ООН.
Згідно з узгодженими процедурами, центр збирати інформацію про запланований рух кораблів через морський гуманітарний коридор. Вона буде надаватися російським, українським і турецьким військовим. Тоді, коли судно буде рухатися морським гуманітарним коридором, воно буде захищене буферною зоною в 10 морських миль навколо нього.
"Жодне військове судно, літальний апарат або БПЛА не будуть наближатися до торгового судна, яке проходить транзитом морським гуманітарним коридором, за винятком територіальних морів України, ближче 10 морських миль", - говориться в документі.
по темі
Новий урожай вони крадуть за допомогою кораблів
Влада наполягає, щоб домовленості про продаж проходили одночасно з розблокуванням портів України
В Україні заявили, що у світі постійно створюються різні маніпулятивні матеріали про війну в Україні та про постачання зброї від західних партнерів, але їх кінцева мета не досягається
У понеділок, 8 серпня, судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою
Заступник мера Бахмута заявив, що через регулярні обстріли, ситуація погіршується