Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: почалася термінова евакуація (відео) [ Редагувати ]
9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи, ймовірно на російській авіабазі.
У соцмережах також почали з'являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту підіймається дим і лунають вибухи.
За попередніми даними, вибухи пролунали на авіабазі, де дислокується російська авіація.
Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів. Українські військові поки не коментували ситуацію, а так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов лише заявив, що виїхав на місце події.
Новофедорівка - це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи більше 200 кілометрів.
Поблизу Новофедорівки, прямо на її околицях, розташований військовий аеродром, який росіяни захопили у 2014 році під час незаконної окупації Криму. Тепер на цьому аеродромі дислокується 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил росії.
Ймовірно, на території аеродрому вибухають боєприпаси та забезпечення. Очевидці повідомляють, що з боку аеродрому чути постійну детонацію, вибухи тривають вже годину.
Окупаційна "влада" Сакського району окупованого Криму оголосила евакуацію громадян після вибухів на аеродромі.
по темі
Біля Новофедорівки, що у Криму, чули потужні вибухи
У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів
Підозру у вчиненні державної зради за Харківські угоди, яка сприяла Росії в окупації АР Крим, отримав колишній міністр оборони України Михайло Єжель. Про це повідомило Державне бюро розслідувань
У понеділок, 8 серпня, в Умані (Черкаська область) пролунали вибухи
У Кіровоградській, Черкаській областях, в Умані, а також у Кременчуці повідомляють про звуки вибухів. Також повідомляють про повторний вибух у Вінниці