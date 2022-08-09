9 серпня в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи, ймовірно на російській авіабазі.

У соцмережах також почали з'являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту підіймається дим і лунають вибухи.

За попередніми даними, вибухи пролунали на авіабазі, де дислокується російська авіація.

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів. Українські військові поки не коментували ситуацію, а так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов лише заявив, що виїхав на місце події.

Новофедорівка - це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи більше 200 кілометрів.

Поблизу Новофедорівки, прямо на її околицях, розташований військовий аеродром, який росіяни захопили у 2014 році під час незаконної окупації Криму. Тепер на цьому аеродромі дислокується 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил росії.

Ймовірно, на території аеродрому вибухають боєприпаси та забезпечення. Очевидці повідомляють, що з боку аеродрому чути постійну детонацію, вибухи тривають вже годину.

Окупаційна "влада" Сакського району окупованого Криму оголосила евакуацію громадян після вибухів на аеродромі.