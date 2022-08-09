У вівторок, 9 серпня, з'явилося відео самого моменту вибуху у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі.

Те почуття, коли не знаєш, що безпечніше – залишатися під обстрілами у Криму чи евакуюватись через Кримський міст.

Джерело в адміністрації Новофедорівки повідомило, що було атаковано військовий аеродром "Нитка" та склади з боєприпасами біля міста Саки та сел. Новофедорівка у Криму.

За його даними, вибухів було близько 10, горять склади з боєприпасами та злітна смуга. Від Новофедорівки до найближчих позицій українських Збройних сил на Херсонщині понад 200 км. Про наявність у ЗСУ чи постачання від західних країн ракет відповідної дальності публічно не повідомлялося.