Вибух у Криму: з'явилося відео [ Редагувати ]
У вівторок, 9 серпня, з'явилося відео самого моменту вибуху у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі.
Те почуття, коли не знаєш, що безпечніше – залишатися під обстрілами у Криму чи евакуюватись через Кримський міст.
Джерело в адміністрації Новофедорівки повідомило, що було атаковано військовий аеродром "Нитка" та склади з боєприпасами біля міста Саки та сел. Новофедорівка у Криму.
За його даними, вибухів було близько 10, горять склади з боєприпасами та злітна смуга. Від Новофедорівки до найближчих позицій українських Збройних сил на Херсонщині понад 200 км. Про наявність у ЗСУ чи постачання від західних країн ракет відповідної дальності публічно не повідомлялося.
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