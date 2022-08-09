У США вводять нові санкції проти топ-посадовців Білорусі [ Редагувати ]
У США оголосили про введення чергових санкції проти 100 високопосадовців у Білорусі, причетних до підриву демократії всередині країни. Про це свідчить заява державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Санкції були введені у другу річницю захоплення влади у Білорусі режимом Лукашенка. У США вважають, що події 2020 року завдали шкоди демократичним інституціям та перешкоджали демократичним переходам в Білорусі.
Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій.
У переліку позначаються посадовці з адміністрації президента, силових структур та ЦВК. Також санкції ввели проти держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", військового керівництва та адміністрацій в університетах.
Блінкен вважає, що згадані структури були причетні до тортур опозиціонерів, журналістів та протестувальників, а в університетах займались відрахуваннями активних студентів.
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