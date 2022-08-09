Українців, що проживають у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Волинської області просять бути обережними при відвідуванні лісних масивів та виїзді на узбіччя доріг через інженерні загородження, у тому числі мінні. Про це повідомляє 100 Окрема Бригадуа ТрО Волині у Telegram.

Українські захисники здійснили комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв'язку з загрозою вторгнення з території Білорусі.

Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".

Командування бригади ТрО просить українців бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.