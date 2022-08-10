Європа припиняє купувати вугілля у росії [ Редагувати ]
З 10 серпня починає діяти п'ятий пакет санкцій ЄС проти росії, який ухвалили ще у квітні. Це означає, що Європа припиняє купівлю вугілля в країни-агресора.
Про це повідомляє речник Європейської комісії Ерік Мамер.
Посадовець зазначив, що попри енергетичну кризу в Європі у нових обмеженнях вбачають можливість скоротити споживання викопного палива.
"Як не парадоксально, але російське вторгнення в Україну допоможе нам прискорити відхід від викопного палива", - сказав Мамер.
До слова, держави ЄС ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, погодились побудувати екологічно безпечну економіку до 2050 року.
Через це більшість членів Євросоюзу скоротили виробництво електроенергії за допомогою вугілля, адже воно спричиняє значні викиди вуглецю в атмосферу.
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