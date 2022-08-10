У Донецьку через обстріл пивоварного заводу стався витік аміаку (відео) [ Редагувати ]
Під час обстрілу пивоварного заводу в Донецьку стався витік аміаку. Про це повідомляють місцеві жителі.
Техногенна катастрофа сталася на території Донецького пивоварного заводу, розташованого в Калінінському районі міста.
Зона ураження хімікатами становить два кілометри. Жителям рекомендують не перебувати на вулиці та не відчиняти вікна.
Людям рекомендують дихати через ватно-марлеві пов'язки, змочені 5% розчином лимонної чи оцтової кислоти.
Нагадаємо, що на підконтрольній Україні частині Донецькій області вводять особливий режим транспортного руху.
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