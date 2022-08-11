Безліч мемів у мережі, тролінг українських політиків і скромні заяви російської влади про детонацію боєприпасів. А ще масові втечі місцевих мешканців і туристів з Криму. Паніка і переляк - так можна описати стан росіян після потужних вибухів на військовому аеродромі в районі Новофедорівки. Про версії окупантів, помилкові судження пропагандистів та тролінг українців - незабаром розкаже Олена Логінова.

Густа "бавовна" в небі! Такого Крим ще не бачив! Потужні вибухи і хмари диму над півостровом.

Мамуль,мамулечка, давай, надо сваливать осюда. Тихо-тихо ... надо ехать. Это какой-то треш.

Відпочивальники миттю тікають з пляжу.

Серію потужних вибухів на окупованому кримському аеродромі "Саки" у селищі Новофедорівка уже назвали подією геополітичного масштабу. Цей військовий аеродром - один із ключових для російської авіації на півострові. Там були розташовані російські винищувачі та бомбардувальники, що здійснювали вильоти на Херсонщину, Миколаївщину та Запоріжжя. Росія втратила на аеродромі в Криму близько десятка літаків, припустили у Повітряних силах України.

Іван Ступак, військовий експерт:

Тут в Криму тепер відбувається те, що Путін гарантував ніколи не відбудеться взагалі. У Путіна з його народом був такий негласний договор, що я тут - на посаді і гарантую, що війни в росії більше не буде. І тут він порушив свою обіцянку.

Дивина, проте в росії навіть не стали звинувачувати Україну у причетності до вибухів. Можливо, тому що вони були справжні, а не інсценовані. Міноборони рф запевнило - ніякого обстрілу не було - здетонували боєприпаси.

Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів.

А що ж кажуть головні пропагандисти Путіна? Скабєєва прокоментувала вибухи напрочуд коротко.

Щось уже занадто.

А інша рупорка Кремля - Маргарита Симоньян - назвала вибухи на військовому аеродромі в Криму – "диверсією чи навіть чиїмось головотяпством". Проте - потім, вочевидь, поглянувши на офіційні коментарі верхівки, змінила думку.

А ось що трапилося насправді. На майданчику зберігання здетонували кілька боєприпасів. Ніхто не постраждав. Техніка теж ціла. Жодних прильотів не було.

Проте на Кримському мості - паніка і черги з автівок. І туристи, і жителі чимдуж тікають з півострову.

Іван Ступак, військовий експерт:

Всі ці люди, які стояли в черзі на виїзд з Криму на Кримському мосту, це як заражені таргани в прямому сенсі. Вони рознесуть по всій території російської федерації інформацію про те, що вони бачили - вони бачили вибухи. Вони чули вибухи, в когось там зруйнований автотранспорт, зруйновані будівлі і вони це все рознесуть і розкажуть місцевим жителям російським, що насправді відбувається.

Українські посадовці змагаються у тролінгу. Зокрема, нагадують ворогу про небезпеку куріння на військових об'єктах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж вказала російсько-окупаційній владі у Криму про правила пожежної безпеки.

Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний.

Хай відчують так звану "спецоперацію" - це вже реакція на події українців.

Не тільки в нас повинно взриватися. В нас можна, а в них не можна?

Про втрати внаслідок вибухів на аеродромі у Криму рашисти сором'язливо мовчать. Проте, їх називає наша розвідка.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Влада росії навмисно приховує реальний розмір руйнувань і кількість загиблих і поранених після удару по військовому аеродрому в Криму. За даними розвідки, від "самовільного підриву боєприпасів" загинуло не менше 60 і поранено понад 100 пілотів та цивільних осіб, які обслуговують аеродром.

А ще вкотре постраждала і репутація другої армії світу на міжнародній арені, кажуть експерти. І без наслідків не обійдеться ...

Іван Ступак, військовий експерт:

Виходить, що ППО не саме найкраще. А якщо це ще з'ясується, що цей обстріл був з української сторони, українською технікою, то це взагалі буде удар під-дих. На всі ці події дивляться країни Азії – М'янма, В'єтнам, Малайзія. Вони дивляться, вони раніше закупали великі обсяги російської техніки військової - дивляться і таке питання у них виникає - нашо ми купляємо ту неймовірно дорогу техніку російську, яка не може забезпечити якусь елементарну безпеку? Цей процес вже почався. Індія вже почала відмовлятися від російських гелікоптерів.

Поки росія зазнає втрат, українці цікавляться нерухомістю в Криму. Бо ж ціни, подейкують, знизилися.