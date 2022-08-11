До 13 тисяч білоруських військових погодилися воювати за боці Росії проти України. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Уздовж держкордону України розгорнуті й виконують завдання у прикордонних з Україною районах шість батальйонів збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб із числа діючих та колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України.

Головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у "спецоперації Z", оскільки "жодного ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить у денацифікацію".

За даними Генштабу, Росія запрошує на полігони Білорусі іноземних вояків - з Сирії, Малі, Лаосу й Узбекистану.

Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України Росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні із загибеллю іноземців, щоб демонізувати ЗСУ та залучити Білорусь остаточно до воєнних дій.

Нагадаємо, що в районі білоруського аеродрому Зябрівка у ніч проти 11 серпня лунали вибухи. Повідомляється, що був знищений російський радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, який допомагає зенітно-ракетним комплексам виявляти та знищувати цілі.