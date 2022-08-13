Війська рф з "Градів" і "Ураганів" вдарили по Дніпропетровській області (фото) [ Редагувати ]
Окупанти вночі 13 серпня з "Градів" і "Ураганів" обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Нікополі зафіксовані Прильоти 30 реактивних снарядів з "Градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.
В результаті обстрілу виведений з ладу газопровід і лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.
По Криворізькому району ворог вдарив з "Ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань і постраждалих.
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