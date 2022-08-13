Синоптики оголосили 1-й рівень небезпеки в Україні [ Редагувати ]
У суботу, 13 серпня, по Україні, крім південно-східної частини, оголошено 1-й рівень небезпеки, жовтий. Синоптики рекомендують бути уважними та обережними, а також слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На всій території України, крім півдня та сходу, очікуються град та грози. У Харківській області будуть тільки грози. Крім того, за даними синоптиків, прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 13-14 серпня в Одеській, Херсонській, Донецькій областях та 14 серпня на Харківщині.
1-й рівень небезпечності означає потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища погодні умови.
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