У суботу, 13 серпня, по Україні, крім південно-східної частини, оголошено 1-й рівень небезпеки, жовтий. Синоптики рекомендують бути уважними та обережними, а також слідкувати за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території України, крім півдня та сходу, очікуються град та грози. У Харківській області будуть тільки грози. Крім того, за даними синоптиків, прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 13-14 серпня в Одеській, Херсонській, Донецькій областях та 14 серпня на Харківщині.

1-й рівень небезпечності означає потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища погодні умови.