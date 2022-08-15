Нідерландський суд, який розглядає справу про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році, винесе свій вирок 17 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Прокурори стверджують, що один український і три російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.