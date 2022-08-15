Катастрофа MH17: названа дата винесення вироку суду [ Редагувати ]
Нідерландський суд, який розглядає справу про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році, винесе свій вирок 17 листопада. Про це повідомляє Reuters.
Прокурори стверджують, що один український і три російських обвинувачених, які всі перебувають на волі, допомагали постачати ракетну систему, яку підтримувані росією окупанти використовували для ракетного обстрілу літака 17 липня 2014 року.
по темі
У Харкові в результаті обстрілу Салтівського району загинула людина
У місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Кількість жертв внаслідок вибуху міни на пляжі у Затоці Одеської області зросла
У понеділок, 15 серпня, у Миколаєві частково зникла електроенергія
Для високоточного удару був пущений в дію дрон-камікадзе