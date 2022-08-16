У вівторок, 16 серпня, росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Житомирській області. Атака була проведена з території Білорусі.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр" в Facebook.

За інформацією командування, росіяни підняли літаки на території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, випустили дві керовані ракети X-59 по військовому аеродрому в Житомирській області.

В результаті атаки окупантів була пошкоджена злітно-посадкова смуга і кілька одиниць автомобільної техніки. Серед військових жертв немає, оскільки всі перебували в укритті.