Перший крок для протидії ядерному шантажу росії - це планувати будь-які візити на Запорізьку АЕС через Київ.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Він назвав заяву ООН про спроможність підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС через Київ відмінним першим кроком.

"рф, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати", - додав Подоляк.

Другим кроком, на його думку, мають стати санкції щодо атомної промисловості держави-агресора.

Третім кроком - ультимативна вимога до рф залишити станцію.

Четвертим кроком - вигнання росії з Ради Безпеки.