У Зеленського назвали чотири кроки для протидії ядерному тероризму рф [ Редагувати ]
Перший крок для протидії ядерному шантажу росії - це планувати будь-які візити на Запорізьку АЕС через Київ.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Він назвав заяву ООН про спроможність підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС через Київ відмінним першим кроком.
"рф, звісно, дає задню, бо їй є що приховувати", - додав Подоляк.
Другим кроком, на його думку, мають стати санкції щодо атомної промисловості держави-агресора.
Третім кроком - ультимативна вимога до рф залишити станцію.
Четвертим кроком - вигнання росії з Ради Безпеки.
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