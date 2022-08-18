Відрізані від цивілізації вже понад чотири місяці. На роботу і просто за продуктами жителям одного із сіл Харківщини доводиться добиратися на човні. Можна і в об'їзд, але це гак з півсотні кілометрів. Та ще й під обстрілами окупантів. А усе через зруйнований міст.

Чи є надія, що його таки відбудують і коли? З'ясовували наші кореспонденти.

Ось так щодня - з ранку й до вечора - зі свого села люди дістаються до найближчих населених пунктів. До початку війни через водойму проходив пішохідний міст. Але на початку березня його вирішили прибрати, аби ворог не мав змоги легко перейти з берега на берег. Лінія фронту проходить зовсім недалеко звідси.

Артем Аверін, координатор переправи:

Це була команда адміністрації військової міста. Тому міст було прибрано і за ініціативою військового голови було зроблено переправу, яка дозволяє переправляти людей з одного боку річки на інший.

Кожного дня човном користуються до сотні людей - хтось їздить на роботу, хтось за продуктами.

Артем Аверін, координатор переправи:

Переправляємо хліб, переправляємо молочні продукти, ну все, що необхідно для людей, медикаменти навіть переправляємо в аптеки, які там знаходяться, з транспортом переправляємо. Питали про мопеди, мотоцикли, але це ми не робимо, бо це досить небезпечно. Переправляли також комбікорм для худоби.

Якби не переправа, кажуть місцеві, їм доводилося б якось їхати близько п'ятдесяти кілометрів в обхід!

Ольга, жителька села:

Ну в объезд - это очень далеко, не удобно, во-первых, не у каждого есть машины, чтобы туда переехать, а переезжать - это очень дорого. У нас там родственники живут, мы до родственников ездим, если даже с сумками или оттуда с сумками, вот с детьми - это вообще ужас.

Дістатися з берега на берег - для селян послуга безкоштовна. А керують човнами - волонтери. Сергій до транспортування людей долучився у перший же день роботи переправи.

Сергій, волонтер:

Было очень холодно, мы в бурках, в трех штанах, в термобелье, очень холодно, блин. Палили костры, грелись как-то. Людям нужно было помогать, мы помогали людям. Сначала приезжали люди, в основном, беженцы, очень много было людей. Со всеми пожитками своими ехали, с животными, сумок было очень много, детей, коляски.

Волонтери наголошують - переправа працюватиме до перших заморозків. Як селяни діставатимуться іншого берега, коли водойма замерзне - поки що невідомо.