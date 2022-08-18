Жителі одного із сіл Харківщини добираються на роботу чи в магазин човнами [ Редагувати ]
Відрізані від цивілізації вже понад чотири місяці. На роботу і просто за продуктами жителям одного із сіл Харківщини доводиться добиратися на човні. Можна і в об'їзд, але це гак з півсотні кілометрів. Та ще й під обстрілами окупантів. А усе через зруйнований міст.
Чи є надія, що його таки відбудують і коли? З'ясовували наші кореспонденти.
Ось так щодня - з ранку й до вечора - зі свого села люди дістаються до найближчих населених пунктів. До початку війни через водойму проходив пішохідний міст. Але на початку березня його вирішили прибрати, аби ворог не мав змоги легко перейти з берега на берег. Лінія фронту проходить зовсім недалеко звідси.
Артем Аверін, координатор переправи:
Це була команда адміністрації військової міста. Тому міст було прибрано і за ініціативою військового голови було зроблено переправу, яка дозволяє переправляти людей з одного боку річки на інший.
Кожного дня човном користуються до сотні людей - хтось їздить на роботу, хтось за продуктами.
Артем Аверін, координатор переправи:
Переправляємо хліб, переправляємо молочні продукти, ну все, що необхідно для людей, медикаменти навіть переправляємо в аптеки, які там знаходяться, з транспортом переправляємо. Питали про мопеди, мотоцикли, але це ми не робимо, бо це досить небезпечно. Переправляли також комбікорм для худоби.
Якби не переправа, кажуть місцеві, їм доводилося б якось їхати близько п'ятдесяти кілометрів в обхід!
Ольга, жителька села:
Ну в объезд - это очень далеко, не удобно, во-первых, не у каждого есть машины, чтобы туда переехать, а переезжать - это очень дорого. У нас там родственники живут, мы до родственников ездим, если даже с сумками или оттуда с сумками, вот с детьми - это вообще ужас.
Дістатися з берега на берег - для селян послуга безкоштовна. А керують човнами - волонтери. Сергій до транспортування людей долучився у перший же день роботи переправи.
Сергій, волонтер:
Было очень холодно, мы в бурках, в трех штанах, в термобелье, очень холодно, блин. Палили костры, грелись как-то. Людям нужно было помогать, мы помогали людям. Сначала приезжали люди, в основном, беженцы, очень много было людей. Со всеми пожитками своими ехали, с животными, сумок было очень много, детей, коляски.
Волонтери наголошують - переправа працюватиме до перших заморозків. Як селяни діставатимуться іншого берега, коли водойма замерзне - поки що невідомо.
по темі
Свої роботи самчиківські майстри наповнювали сюжетами із зображенням свійських тварин, квітів і птахів. Основні кольори - жовтий, зелений, чорний і синій.
Без вибухів та руйнувань у прифронтовому Бахмуті - не проходить і дня. Рашисти майже впритул підійшли до міста і нещадно розбивають його артилерією.
Без світла, води та газу живуть мешканці Сіверська, що на Донеччині. Місто розташоване між окупованим росією Сєвєродонецьком і підконтрольним Україні Слов'янськом.
У чому секрет дерев'яних забавок та, здавалось би буденної страви, яку, однак печуть на усі можливі свята - намагалася збагнути Вікторія Балицька.
Чимало із них приїхали до родичів, але більшість - до абсолютно незнайомих людей, які гостинно відчинили двері.
Чисте довкілля та сортування сміття. Останні кілька років Україна демонструвала успіхи у сфері екології. Війна натомість принесла із собою - погіршення природних екосистем, промислове забруднення, замінування територій.